Austria: la prima donna ai vertici della Caritas. Anna Parr sostituisce Bernd Wachter

Cambio della guardia ai vertici della Caritas austriaca: sarà Anna Parr il nuovo segretario generale. Per la prima volta, una donna assumerà la direzione del segretariato generale di Caritas Austria, ha riferito oggi l’organizzazione a Kathpress. “Sono molto lieto che Anna Parr, una donna altamente competente, assuma questo importante ruolo di gestione”, ha dichiarato il presidente della Caritas, mons. Michael Landau. Nel suo ruolo di segretario generale Anna Parr succederà a Bernd Wachter, che lascerà la Caritas alla fine di settembre su sua richiesta dopo oltre dieci anni, per passare alla gestione del Forum delle associazioni educative cattoliche austriache. Parr è membro del consiglio di amministrazione e amministratore delegato delle case di cura del Gruppo Vinzenz dal 2012, uno dei maggiori gestori privati di strutture sanitarie senza scopo di lucro in Austria. In questa funzione, è responsabile delle offerte nei settori della riabilitazione, infermieristica e servizi ambulatoriali. In precedenza, ha studiato economia ed è stata direttrice amministrativa presso l’Ospedale del Divin Salvatore.