Coronavirus Covid-19: “vaccini per tutti”, summit e concerto per raccolta fondi con Coldplay, Shakira, Justin Biber

Appuntamento al 27 giugno per un nuovo summit e un concerto nel contesto della campagna “Global Goal: Unite For Our Future”, lanciata il 28 maggio scorso dalla Commissione europea e dall’organizzazione internazionale per la difesa dei cittadini Global Citizen. L’obiettivo è di rafforzare la raccolta di finanziamenti per sviluppare e distribuire vaccini, test e trattamenti anti Covid-19. A fare gli “onori di casa” anche di questo secondo vertice, sarà la presidente Ursula von der Leyen, che accoglierà gli interventi di leader mondiali, artisti e attivisti internazionali, sponsor internazionali. Nella serata invece, il concerto, con una scaletta di nomi e voci notevoli: dai Coldplay ai Queen, da Shakira a Justin Biber e molti altri. Il concerto sarà trasmesso da emittenti in tutto il mondo e si potrà comunque seguire in streaming su tutti gli account della Commissione e della campagna “Global Goal Unite”. “L’accesso ai vaccini ovunque, per chiunque ne abbia bisogno”, spiega una nota di annuncio dell’evento, “consentirà al mondo di superare questa pandemia ed evitarne un’altra. Aiuterà anche a ricostruire con equità e giustizia le comunità colpite dalla pandemia”.