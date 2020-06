Coronavirus Covid-19: Germania, in 25 parrocchie distributori automatici igienici per l’acqua santa

(https://www.katholisch.de/)

Già 25 chiese in diverse diocesi tedesche hanno installato un moderno distributore a pedale, in acciaio inox, di gocce di acqua santa. In attesa che le condizioni sanitarie legate all’epidemia del Covid-19 si ristabiliscano, con la ripresa dell’uso consueto delle acquasantiere, la pastorale tedesca sta cercando di venire incontro alle necessità spirituali dei fedeli. Un’azienda bavarese si è distinta per l’innovazione: un rubinetto fa capolino dalla colonna di acciaio inossidabile nella parte superiore e c’è un pedale nella parte inferiore. Una goccia di acqua santa cadrà nella mano del fedele da un contenitore di cinque litri di acqua benedetta. La moglie del proprietario dell’azienda produttrice ebbe l’idea quando, tornata in chiesa dopo il lockdown, non poté accedere all’acqua santa. Dato che l’azienda del marito produce distributori alimentari, l’idea è stata quella di mutuare l’esperienza per le chiese. Il dispositivo, che costa 654 euro, si sta diffondendo anche attraverso il passaparola e grazie alle donazioni dei parrocchiani. Il parroco della cittadina bavarese di Painten, don Adrian Latacz, ha espresso il suo compiacimento a katholisch.de: “Con il distributore di acqua santa possiamo ravvivare l’importante rito senza mettere in pericolo i fedeli”. Per l’azienda, il distributore può anche non essere solo un espediente legato al Covid-19, ma, almeno nelle chiese moderne, potrebbe diventare una soluzione permanente.