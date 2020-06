Diocesi: Rieti, al via oggi il concorso fotografico on line “Il mio presepe”

Un concorso fotografico on line per promuovere il territorio, insieme al confronto e la passione per l’arte presepiale: è la nuova iniziativa della “Valle del Primo Presepe” che prende il via oggi, 22 giugno, fino alle 12 del prossimo 4 luglio. Per partecipare basta inviare una o più foto all’indirizzo e-mail info@valledelprimopresepe.it. Nell’oggetto della mail, spiegano gli organizzatori, andrà specificato “Concorso online Il mio presepe”. È possibile partecipare con più presepi, ma inviando solo una foto per opera. Le foto dovranno essere orizzontali, a colori e in alta definizione. Nella mail sarà necessario indicare i seguenti dati: nome e cognome dell’autore del presepe; luogo di provenienza; dimensioni dell’opera; breve descrizione dell’opera; contatto telefonico dell’autore del presepe. La segreteria organizzativa si riserva di escludere le immagini non conformi ai criteri previsti o alle finalità del concorso. La graduatoria finale dei presepi in concorso sarà determinata attraverso votazioni on line sulla pagina Facebook della Valle del Primo Presepe a partire dal 7 luglio 2020. Lo svolgimento della competizione avverrà per eliminazione diretta. Sono previsti premi per i finalisti. Il regolamento completo è disponibile sul sito valledelprimopresepe.it.