Coronavirus Covid-19: Polonia, la Facoltà teologica di Stettino organizza il webinar “La Chiesa al tempo” della pandemia

“La Chiesa al tempo del coronavirus”: questo il tema di dibattito che la Facoltà di teologia dell’Università statale di Stettino in Polonia ha scelto per il webinar internazionale che si terrà il 23 e il 24 giugno. Al convegno online vi parteciperanno professori, studiosi e ricercatori in collegamento da Polonia, Italia, Austria, Germania, Albania, Spagna, Bolivia. Oltre a quelle polacche anche di antica tradizione, come la Jagellonica di Kracovia, saranno numerose le istituzioni universitarie rappresentate come l’Università statale di Vienna, l’Università di Bari “Aldo Moro”, l’Università Mediterranea di Tirana, la Pontificia Università Antonianum, l’Accademia Alfonsiana, l’Università Pontificia di Cracovia, la Pontificia Università Gregoriana, l’Università Cattolica Cochabamba della Bolivia, l’Università della Navarra di Pamplona. La conferenza analizzerà sotto il profilo teologico, pastorale, sociologico e giuridico i problemi che sono stati posti alla Chiesa dalla particolare situazione creata dalla pandemia di Covid-19, anche con riferimento agli abusi liturgici e all’uso innovativo dei mezzi massmediali. Un momento di studio e confronto nuovo anche per la Facoltà teologica dell’Università di Stettino, voluta da San Giovanni Paolo II e di cui è gran cancelliere l’arcivescovo di Stettino, che ha deciso di analizzare “la risposta della Chiesa – come si legge nella nota dell’Ateneo polacco – dal punto di vista pastorale e dottrinale e come essa ha reagito ad un evento che sino ad oggi non si era mai verificato”.