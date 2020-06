Diocesi: Alba, il vescovo Brunetti in pellegrinaggio nei santuari mariani

Dalla Moretta in Alba al Buon Consiglio in Castiglione Tinella, dal Todocco alla Madonna del Popolo di Cherasco: tra fine giugno e luglio “mons. Marco Brunetti, vescovo di Alba, ripercorrerà i santuari mariani diocesani che aveva citato nella preghiera scritta nel tempo della pandemia, facendosi pellegrino per confermare l’affidamento a Maria; per ricordare quanti si sono impegnati come operatori sanitari e volontari negli ospedali e sul territorio; per pregare per i malati contagiati dal Covid-19; per ricordare i defunti che non hanno potuto avere un funerale partecipato, ma solo una preghiera al cimitero”. Lo annuncia un comunicato della diocesi.

Il vescovo invita soprattutto i fedeli dei santuari a unirsi a lui nella celebrazione eucaristica che presiederà nelle diverse domeniche come da calendario: il 28 giugno, alle ore 10.30, nel santuario Madonna della Moretta in Alba (la celebrazione sarà data anche in streaming); il 5 luglio, alle ore 18, nel santuario Madonna del Buon Consiglio a Castiglione Tinella; il 12 luglio, alle ore 16, nel santuario Madonna del Todocco; e il 19 luglio, alle ore 10.30, nel santuario Madonna del Popolo a Cherasco.