Coronavirus Covid-19: America Latina e Caraibi, superati i 2 milioni di contagiati, verso i 100mila morti

(Foto ANSA/SIR)

Un altro fine settimana in cui sono stati “battuti” drammatici record: i due milioni di contagi in totale (mentre ci si avvicina ai 100mila morti), il milione di contagi e i 50mila decessi in Brasile, i 250mila contagi in Perù, mentre in Messico il numero delle vittime giornaliere torna a superare quota mille. Questo il bilancio della pandemia di Covid-19 nell’area dell’America Latina e dei Caraibi.

Il numero totale di contagi, nella regione, è di 2 milioni e 63.983 contagiati accertati (ma si teme siano ben di più) e di 96.021 deceduti.

Questi i dati dei principali Paesi: Brasile 1.086.990 contagiati e 50.659 morti, Perù, 2554.936 e 8.045, Cile 242.355 e 4.479, Messico 180.545 e 21.825, Colombia 68.652 e 2.237.