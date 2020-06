Giornata contro droga: reti e comunità privato sociale, iniziativa nazionale comune “Mai più invisibili”. Giovedì on line tavola rotonda

Per celebrare la Giornata mondiale contro l’uso e il traffico illecito di droga, le reti e le comunità del privato sociale (in ordine di adesione: il Coordinamento nazionale Intercear–Rete dei coordinamenti regionali degli enti accreditati per le dipendenze, la Federazione italiana comunità terapeutiche-Fict, la Comunità San Patrignano, Comunità Incontro onlus, Acudipa, il Cnca, Comunità Emmanuel), lanciano unitariamente una iniziativa nazionale, invitando tutte le comunità ad affiggere striscioni colorati con la scritta “Mai più invisibili” e a coinvolgere i ragazzi nella realizzazione, così da renderli consapevoli del significato della Giornata mondiale contro la droga e di quello che stanno facendo le comunità in tutto il territorio.

“Un atto simbolico e di denuncia per far sentire la voce di tutte le comunità del privato sociale troppo spesso inascoltata e per affermare con forza le mancanze e l’indifferenza, ormai inaccettabili, delle Istituzioni che stanno sempre più mettendo in crisi e in una situazione di fragilità estrema le strutture del privato sociale”, si legge in una nota diffusa oggi.

Il 25 giugno, dalle ore 11 alle 12, si svolgerà, poi, una video conferenza, in diretta sul canale YouTube della Fict e condivisa su tutte le pagine social delle comunità che aderiscono all’iniziativa, con una tavola rotonda per riflettere sul sistema delle dipendenze in Italia e sulla necessità di rendere sempre più chiara e determinata la richiesta di sostegno e riconoscimento da parte del Governo.

Roberta Pacifici, direttore del Centro nazionale dipendenze e doping dell’Istituto superiore di sanità, offrirà “Riflessioni su vecchie e nuove dipendenze: le nuove sfide”. Seguiranno interventi delle reti e delle comunità terapeutiche promotori dell’iniziativa: Intercear (con Biagio Sciortino), Fict (con Luciano Squillaci), San Patrignano (con Francesco Vismara), Comunità Incontro onlus (con Giampaolo Nicolasi), Acudipa (con Giuseppe Mammana), Cnca (con Riccardo De Facci), Comunità Emmanuel (con Daniele Ferrocino).