Coronavirus Covid-19: Fnopi, al via nuova campagna di solidarietà #NonChiamateciEroi per gli infermieri colpiti

Domenico Esercizio è infermiere da quasi 30 anni, libero professionista della sanità. Vive a Bergamo dall’adolescenza, qui ha studiato per diventare infermiere e qui ha costruito la sua vita professionale e privata. È stato uno dei primi professionisti a richiedere il sostegno al fondo #NoiConGliInfermieri, lanciato e finanziato dalla Fnopi per sostenere tutti gli infermieri colpiti duramente dalla pandemia. “Mi sono ammalato la notte tra il 14 e il 15 marzo, dopo una settimana di lavoro intenso all’interno del reparto Covid-19 dell’Humanitas Gavazzeni di Bergamo”, racconta. Dal tunnel del Covid, Domenico è uscito solo lo scorso 4 maggio: “Cinquanta giorni di febbre, dolori e spossatezza; cinquanta giorni senza lavorare, con una profonda incertezza sul mio futuro e sul futuro della mia famiglia”. Oltre 3 milioni sono stati finora raccolti dalla Federazione nazionale infermieri attraverso la piattaforma www.noicongliinfermieri.org. Dopo le dovute verifiche di congruità delle tante domande pervenute, i fondi sono già a disposizione di Domenico e degli infermieri colpiti dal virus e ora in riabilitazione; di quelli in quarantena lontano da casa; delle famiglie dei deceduti a causa del virus.

“Grazie a Fnopi mi è stato riconosciuto un contributo forfetario giornaliero di 100 euro per tutti i giorni in cui sono stato malato e in quarantena. L’arrivo della comunicazione ufficiale da Roma ha rappresentato un momento di grande felicità: ho capito che non ero e non sono solo”, conclude Domenico. Domenico è tra i 300 professionisti che hanno inoltrato le domande di aiuto economico alla Federazione: per questo è necessario incrementare ancora la raccolta durante tutto l’anno perché i fondi raccolti sono impiegati per far fronte a diverse esigenze. Per questo a sostegno della raccolta sui social network da oggi parte una nuova campagna “#NonChiamateciEroi: siamo professionisti e siamo persone che ora hanno bisogno di tutti voi”. Info e dettagli sul sito.