Televisione: Rivista del Cinematografo, dall’autunno la nuova rubrica “Orientaserie”

Dal prossimo autunno, la Rivista del Cinematografo si arricchisce di una nuova rubrica: “Orientaserie”, dedicata all’approfondimento della serialità televisiva e legata al nuovo portale www.orientaserie.it (accessibile anche da www.cinematografo.it). Nato da un’idea di Aiart (Associazione cittadini mediali) e realizzato in collaborazione con il Master Misp, International Screenwriting and Production dell’Università Cattolica di Milano, e con il Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) della Lombardia, “Orientaserie” rappresenta una risorsa per orientarsi in un mondo in continua evoluzione, ponendosi quale strumento di consultazione semplice, documentato e affidabile, pensato soprattutto per genitori e educatori. La rubrica ospita recensioni di critici ed esperti con l’obiettivo di promuovere contenuti adatti alla visione in famiglia, mettendo a disposizione tutte le informazioni necessarie per valutare i prodotti più popolari. La missione del sito è di offrire di ogni serie un giudizio riassuntivo e un’analisi articolata, scegliendo un modo critico e consapevole nell’affrontarne la lettura.

“Come il cinema nella sua forma tradizionale, anche la serialità televisiva, forma narrativa determinante per capire l’universo mediale contemporaneo, costituisce un fondamentale strumento di orientamento pedagogico e formativo – spiega il presidente di Fondazione Ente dello Spettacolo e direttore della Rivista del Cinematografo, mons. Davide Milani -. Da sempre, poniamo grande attenzione al momento educativo e all’investimento nell’educazione alle immagini. Siamo convinti che l’audiovisivo non sia solo entertainment, ma una modalità con la quale ognuno di noi può accedere a uno stadio nuovo dell’esperienza personale e comprendere qualcosa in più della realtà. La Rivista del Cinematografo, la più antica pubblicazione italiana del settore, non può sottrarsi a questa sfida: il lavoro pedagogico sulle serie è per noi la naturale prosecuzione di un impegno finora focalizzato soprattutto in ambito cinematografico”.

“Il mondo delle serie tv è in continua evoluzione e ricco di servizi e prodotti sempre nuovi, sui quali è ormai difficile rimanere aggiornati. Per questo – precisa Stefania Garassini, presidente Aiart Milano – si è ritenuto importante realizzare uno strumento di consultazione facile, documentato e affidabile”.

“Ci auguriamo che il sito diventi un punto di riferimento per tutti coloro che a vario titolo hanno a che fare con i ragazzi – conclude Armando Fumagalli, direttore del Master Misp della Cattolica -. Alcune serie tv oggi sono estremamente sofisticate, nel bene e nel male. Parlare con cognizione di causa dei personaggi e delle trame può essere l’inizio di un dialogo proficuo in famiglia e a scuola, anche rispetto ai temi più difficili che normalmente passano sotto silenzio”.