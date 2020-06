Benedetto XVI: dopo la visita al fratello Georg lascia oggi la Germania per tornare in Vaticano

Il soggiorno di Benedetto XVI a Ratisbona terminerà oggi. Il Papa emerito era arrivato a Ratisbona giovedì 18 giugno, per poter incontrare ancora una volta il fratello Georg, gravemente ammalato. La diocesi di Ratisbona sui suoi canali di comunicazione ha annunciato che il viaggio di ritorno è programmato per lunedì 22 giugno. Invece la giornata di ieri, domenica 21 giugno, è stata “di riposo” per il Papa emerito: Joseph e Georg Ratzinger hanno celebrato insieme la messa al mattino, come nei giorni precedenti. Il Papa emerito intorno alle 18.30 è stato poi in visita alla cattedrale di Ratisbona dove da ieri è esposto al culto dei fedeli il reliquiario del patrono della diocesi Wolfgang. La cattedrale è rimasta chiusa durante la visita del Papa emerito. “È stato un onore poter salutare ancora una volta il Papa emerito in Germania, in un contesto così familiare”, ha commentato il nunzio Nikola Eterovic che ha fatto visita a Benedetto nella giornata di sabato; dall’incontro ha avuto l’impressione che il Papa emerito “sta bene qui a Ratisbona”.