Coronavirus Covid-19: #WeRunTogether, una gara di solidarietà contro la pandemia

Un’asta di beneficenza a sostegno del personale sanitario di due ospedali che si sono particolarmente distinti nella gestione del Covid-19, il Papa Giovanni XXIII di Bergamo e la Fondazione Poliambulanza di Brescia. Ad organizzarla sono Athletica Vaticana, gruppo sportivo Fiamme gialle della Guardia di finanza, “Cortile dei gentili” del Pontificio Consiglio della cultura e Fidal-Lazio. In palio oggetti ed esperienze sportive (tra cui allenamenti) con campioni olimpici plurimedagliati – Tania Cagnotto, Arianna Fontana, Sofia Goggia, Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, Dorothea Wierer – e atleti del passato come Kristian Ghedina e Antonio Rossi, oltre a un dono speciale di Papa Francesco. “Sono degli eroi! Stanno tutti vivendo la loro professione come una vocazione, eroicamente, mettendo a rischio la loro stessa vita per salvare gli altri”, ha detto ieri il Pontefice parlando di medici, infermieri e operatori sanitari in prima linea contro la pandemia, ricevendo in udienza una piccola rappresentanza di atleti che oggi avrebbero dovuto partecipare al Meeting internazionale “We run together – Simul Currebant” promosso dai quattro enti che organizzano l’asta, ma annullato per l’emergenza sanitaria.

Sono proprio i giovani atleti che partecipano con generosità all’iniziativa a presentarla in una video-staffetta. “Nell’attesa di riunirci di nuovo tutti insieme in uno stadio, di correre insieme, abbracciarci e vivere lo sport in modo pieno”, esordisce Gianmarco Tamberi, “non perdiamo la voglia di sentirci squadra e di rimanere uniti per vincere insieme la sfida più importante, quella della solidarietà”, l’esortazione di Arianna Fontana. “‘We run together’ – spiega Filippo Tortu – nasce come una staffetta dell’amicizia dove giovani, campioni e sportivi gareggiano insieme per promuovere l’inclusione, la condivisione, l’incontro e la pace”. “Questa staffetta – sottolinea Dorothea Wiener – diventa oggi una gara di solidarietà a sostegno di chi ha combattuto in prima linea contro il Covid”. “È per questo – precisa Tania Cagnotto – che abbiamo deciso di lanciare questa asta di beneficenza il cui ricavato andrà interamente agli operatori sanitari e agli infermieri dei due ospedali di Bergamo e Brescia, quelli maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria”. “Perché se giochiamo insieme vinciamo insieme”, assicura Sofia Goggia. Dall’8 giugno l’asta sarà attiva sulla sulla piattaforma online charitystars.com.