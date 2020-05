Coronavirus Covid-19: Firenze, domani riaprono al pubblico i monumenti del Duomo. Ingresso gratuito fino a fine maggio. Obbligo di prenotazione

Da domani riaprono al pubblico i monumenti del Duomo di Firenze dopo la chiusura per la pandemia da Covid-19. Fino a fine maggio sarà possibile visitare in maniera gratuita, con prenotazione obbligatoria on line, la cattedrale di Firenze, il battistero, il campanile di Giotto e il museo dell’Opera del duomo. Rimarrà invece chiusa fino al 18 giugno la cupola del Brunelleschi per lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione. “L’Opera di Santa Maria del Fiore – dichiara il presidente Luca Bagnoli – riapre seppur con un volto completamente diverso. Il venir meno della stagione turistica avrà un pesante impatto sulla nostra Istituzione. 20 milioni di euro di ricavi perduti – come l’impegno di quattro anni di restauri che in queste condizioni sono resi impossibili – costringeranno l’Opera a interventi drastici”. Inevitabile la riorganizzazione delle attività e l’azzeramento della programmazione culturale. Dal primo giugno i monumenti e il museo saranno aperti al pubblico tutti i fine settimana (venerdì, sabato e domenica) e il 24 giugno, festa di San Giovanni, patrono di Firenze. Per i mesi successivi gli orari di apertura potranno aumentare progressivamente, in base ai flussi turistici, per poi tornare nel più breve tempo possibile alle aperture precedenti al lockdown (aperti tutti i giorni al pubblico). Si passerà da un biglietto unico a 5 giornalieri per ogni monumento. L’Opera di Santa Maria del Fiore sarà la prima istituzione al mondo ad adottare una nuova tecnologia che permette di mantenere la distanza di sicurezza tra i visitatori. Si tratta di un dispositivo (Tag Egopro Social Distancing) di piccole dimensioni (circa 7 cm per 5, per 1,30 di profondità), fornito gratuitamente ai turisti all’inizio delle visite, che una volta indossato segnala con un suono, vibrando e illuminandosi, che è stata superata la distanza minima consentita. Terminata la visita, il dispositivo sarà riconsegnato e sanificato. Info sul nuovo sito www.duomo.firenze.it.