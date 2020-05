Messe con il popolo: America Latina, sì alle celebrazioni in alcune diocesi nel Sud del Brasile e nel Nord dell’Argentina, ma non ancora in Paraguay

Mentre il contagio di Covid-19 avanza incontrollato nelle metropoli brasiliane di San Paolo e Rio de Janeiro, in tutto il Nordest e nell’Amazzonia, la pandemia è invece in calo negli Stati del Sud. Così in alcune diocesi riprendono le celebrazioni alla presenza dei fedeli. È il caso, in particolare, dell’arcidiocesi di Porto Alegre, nello Stato del Rio Grande do Sul. In una nota l’arcivescovo, dom Jaime Spengler, raccomanda “il rispetto incondizionato” delle norme di protezione e prevenzione. Messe aperte ai fedeli anche nella diocesi di Posadas, nella provincia di Misiones, in Argentina.

Porte ancora chiuse invece, in Paraguay. Lo comunica la Conferenza episcopale, pur specificando che prosegue il dialogo con il Governo per arrivare a un protocollo condiviso.