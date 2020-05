Messe con il popolo: Acerra, le celebrazioni riprendono nella domenica di Pentecoste. Sabato videomessaggio del vescovo su Fb e YouTube

La ripresa graduale delle celebrazioni con il popolo nella diocesi di Acerra è stabilita a partire dalla domenica di Pentecoste, 31 maggio. “La disposizione è stata fatta tenendo conto dell’orientamento del presbiterio, al fine di permettere alle comunità di prepararsi senza fretta ad adempiere le prescrizioni previste dal Protocollo tra Governo e Conferenza episcopale italiana, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti, e che insieme al messaggio della Conferenza episcopale della Campania rimangono il principale riferimento per ripartire in sicurezza”, spiega una nota della diocesi.

Il vescovo, mons. Antonio Di Donna, parlerà della ripresa delle celebrazioni con il popolo nella diocesi di Acerra in un videomessaggio che sarà trasmesso sabato 23 maggio, alle ore 17, sulla pagina Facebook e il canale YouTube della diocesi. Il presule ha già inviato alle parrocchie una locandina da affiggere all’ingresso delle chiese con le informazioni essenziali per i fedeli che partecipano alle celebrazioni; un vademecum per i parroci e i celebranti a integrazione del Protocollo tra il Governo e la Cei e del messaggio dei vescovi della Campania; alcune disposizioni richieste durante l’incontro di presbiterio del 14 maggio scorso.