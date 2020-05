Papa Francesco: alle Pom, “la Chiesa cresce per attrazione e non per proselitismo”

“Si segue Gesù e si annuncia il suo Vangelo per la forza dell’attrazione operata da Cristo stesso e dal suo Spirito”. Così il Papa, nel messaggio indirizzato alle Pontificie Opere Missionarie (Pom), descrive il primo tratto distintivo della missione: l’attrattiva. “Il mistero della Redenzione è entrato e continua a operare nel mondo attraverso un’attrattiva, che può avvincere il cuore degli uomini e delle donne perché è e appare più attraente delle seduzioni che fanno presa sull’egoismo, conseguenza del peccato”, spiega Francesco, che cita Benedetto XVI: “La Chiesa cresce nel mondo per attrazione e non per proselitismo”. “Sant’Agostino diceva che Cristo si rivela a noi attirandoci”, prosegue il Papa: “E, per dare un’immagine di questa attrattiva, citava il poeta Virgilio, secondo il quale ciascuno è attratto da ciò che gli piace. Gesù non solo convince la nostra volontà, ma attira il nostro piacere. Se si segue Gesù felici di essere attratti da lui, gli altri se ne accorgono. E possono stupirsene. La gioia che traspare in coloro che sono attirati da Cristo e dal suo Spirito è ciò che può rendere feconda ogni iniziativa missionaria”.