Biodiversità: Costa (min. Ambiente), “2,8 milioni di finanziamenti straordinari per parchi e aree marina protette”

Si celebra oggi, 20 maggio, la Giornata europea di Rete Natura 2000, il principale strumento dell’Unione per la conservazione della biodiversità diffusa sul territorio. “In ambiente marino sono stati fatti i principali progressi nell’ultimo anno, con il raddoppio della superficie protetta”, afferma il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. Tutte le specie e gli habitat protetti dalla Rete Natura 2000 sono oggetto di monitoraggio, i cui risultati vengono raccolti ogni 6 anni in una complessa operazione di rendicontazione che fornisce un quadro dello stato di conservazione e dell’efficacia delle misure di conservazione. I risultati del 2019 hanno fornito un quadro articolato, che registra nel complesso una situazione migliore rispetto al periodo precedente.

Altro punto cruciale per la piena attivazione di Rete Natura 2000 è il coinvolgimento attivo del sistema delle aree protette nella gestione dei siti della Rete. “Quest’anno è il primo nel quale vengono stanziati finanziamenti straordinari per un totale di circa 2,8 milioni di euro per parchi nazionali e aree marine protette – evidenzia il ministro Costa – finalizzati all’attuazione delle misure di conservazione: interventi locali mirati a ripristino, monitoraggi, controllo di specie invasive per il miglioramento dello stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario, accompagnati da altri di comunicazione per far crescere la conoscenza e la consapevolezza su Natura 2000. La risposta dei parchi e delle aree marine protette è stata buona e sarà importante questo tassello per una piena integrazione dei sistemi di protezione”.