Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Coronavirus, meno di un caso ogni 100 tamponi. India e Bangladesh, milioni di persone evacuate per ciclone Amphan

Coronavirus. Meno di un caso ogni 100 tamponi, è il dato più basso

Mai così bassa la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati: con 665 nuovi contagi su 67.195 test effettuati nelle ultime 24 ore si tratta dello 0,98%. Meno di un infettato dal coronavirus ogni 100 tamponi, insomma. Otto regioni inoltre non hanno fatto registrare vittime per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in base ai dati offerti ieri sera dalla Protezione civile. Si tratta di Trentino Alto Adige, Sicilia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Basilicata e Molise. Sono 161 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia.

Governo. Senato respinge le mozioni di sfiducia su ministro Bonafede

L’Aula del Senato ha bocciato ieri entrambe le mozioni di sfiducia nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Per quanto riguarda il documento presentato dal centrodestra i voti a favore sono stati 131, 160 i contrari, un astenuto. Mentre per la mozione presentata da +Europa ci sono stati 158 no, i sì 124 sì, 19 astenuti. “Sono soddisfatto, ora al lavoro”, ha commentato Bonafede. “Ho sempre rigettato l’idea di una giustizia divisa tra giustizialismo e garantismo – ha aggiunto -. La stella polare è la Costituzione. È importante che la maggioranza abbia trovato sintesi”.

Fase 2. Conte, “non è il momento della movida, la curva potrebbe risalire”

“Grazie a voi italiani, ma non è finita, chiariamolo, non è il tempo dei party e della movida, altrimenti la curva risale”. Così il premier Giuseppe Conte ha risposto, lasciando il Senato, ad un’anziana che lo ringraziava “a nome dell’Italia” per l’impegno di questi mesi. “Abbiamo tolto l’autocertificazione perché la curva era sotto controllo ma nessuno pensi che sono saltate le regole di precauzione”.

India e Bangladesh. Milioni di persone evacuate per ciclone Amphan, ieri morto volontario Croce Rossa

Il super ciclone Amphan, uno dei peggiori degli ultimi decenni, è arrivato in India e sta sferzando le coste del West Bengala vicino al delta del Sunderbans, con venti che corrono alla velocità di 160 chilometri orari. Milioni di persone sono state evacuate in via precauzionale. La paura del contagio da coronavirus ha complicato le operazioni di evacuazione: in molti si rifiutavano di spostarsi, temendo l’affollamento e l’eccessiva vicinanza inevitabile nei rifugi anticiclone. E in Bangladesh si registra la prima vittima: un volontario della Croce Rossa locale, annegato ieri mattina nel distretto di Kulna.

Unione Europa. Austria contro il piano Merkel-Macron, “prestiti non contributi”

La proposta di Germania e Francia sul Recovery fund, 500 miliardi di euro per i Paesi più colpiti dalla crisi (e che secondo il commissario Gentiloni potrebbe finire con almeno mille), dovrà superare le forti perplessità di Austria, Danimarca, Svezia e Paesi Bassi. La proposta dovrebbe approdare alla presidenza Ue entro il 27 maggio e al tavolo dei leader entro metà giugno, ma è dura la presa di posizione dell’asse dei Paesi del Nord, capeggiato dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz. Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia presenteranno, infatti, una controproposta al piano Merkel-Macron. Lo ha annunciato, ieri, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz sul quotidiano Oberosterreichischen Nachrichten (Notizie dall’Alta Austria). “Vogliamo essere solidali con gli Stati che sono stati colpiti duramente dalla crisi, ma riteniamo che la strada giusta siano mutui e non contributi”, ha ribadito Kurz.

Iraq: arrestato Qardash, candidato successore alla guida dell’Isis

L’intelligence irachena ha arrestato ieri Abdul Nasser Qardash, considerato un candidato privilegiato per succedere ad Abu Bakr al-Baghdadi alla guida dell’Isis. Lo fanno sapere diversi media iracheni citati da Al Arabiya. “Il terrorista di nome Abdul Nasser Qardash, candidato a succedere al criminale al-Baghdadi, è stato arrestato”, recita la dichiarazione del Servizio di intelligence nazionale iracheno, secondo cui la cattura “è arrivata dopo un accurato lavoro di intelligence”. Qardash – segnala ancora Al Arabiya – è stato uno dei candidati a succedere ad al-Baghdadi, che è stato ucciso dalle forze statunitensi in un raid nella città siriana di Idlib lo scorso ottobre.