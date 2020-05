Spiritualità: in libreria il “Taccuino luminoso del pellegrino”

Un taccuino da consultare ma anche dove appuntare le proprie riflessioni, per far diventare il cammino un momento di raccoglimento durante un viaggio che, per sua natura, invita alla meditazione e all’intima spiritualità. Pubblicato in libreria il “Taccuino luminoso del pellegrino. Passi evangelici per il cammino” (Ediciclo editore), a cura di Antonella Anghinoni, biblista, suor Naike Monique Borgo e don Raimondo Sinibaldi, direttore dell’Ufficio pellegrinaggi della diocesi di Vicenza. Insieme hanno realizzato una guida biblica che accompagni “il pellegrino di oggi, di ogni età, lungo la via che ha scelto di percorrere”. “Questo strumento è nato dal desiderio profondo di offrire un vademecum agile, semplice e chiaro che accompagni il pellegrino nel cammino fisico, ma con attenzione specifica alla dimensione spirituale – spiega l’editore -; 36 miliari o tappe suddivisibili facilmente in settimane di cammino, scandite da sei giorni di movimento rigenerante e uno di riposo per godere le meraviglie della creazione”.