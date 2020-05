Laudato si’: vescovi francesi, nasce “toutestlie.catholique.fr”, la “webzine” sull’ecologia integrale

Una piattaforma digitale, continuamente aggiornata, con contributi di vario genere: domande, dibattiti, iniziative, esperimenti. È “toutestlie.catholique.fr”, la “webzine” sull’ecologia integrale lanciata dalla Conferenza episcopale di Francia (Cef). Si tratta di uno dei primi frutti di un lungo percorso cominciato nel 2019 e vuole essere punto di riferimento per tutti coloro che nella Chiesa di Francia, ma non solo, sono particolarmente impegnati sul fronte dell’ecologia integrale, con uno sguardo privilegiato alle fasce più vulnerabili della società. Tutto nasce nel 2019 quando l’Assemblea plenaria dei vescovi francese ha aperto le porte a circa 200 rappresentanti, anche laici, di tutte le diocesi e membri di associazioni per immergersi in un’ampia riflessione sull’ecologia integrale alla luce dell’enciclica di Papa Francesco “Laudato si’”. La rivista on line “toutestlie.catholique.fr” intende “essere uno strumento per sostenere questo slancio con contributi video, pagine di riflessione, dialogo e azione. “La piattaforma web – si legge in un comunicato diffuso dalla Cef – consentirà pertanto di creare collegamenti tra varie realtà e azioni, presenti dentro e fuori la Chiesa”. Aggiornata continuamente inviterà a “dare uno sguardo gioioso al mondo; uno sguardo di speranza”.