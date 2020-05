Meeting Rimini: sabato 23 maggio evento on line per presentare l’edizione 2020

Sabato 23 maggio torna “Meet the Meeting”, evento on line dal Palacongressi di Rimini durante il quale si parlerà della prossima edizione del Meeting, delle sue novità e dei progetti messi in campo in un anno così particolare. L’appuntamento di sabato, si legge in una nota della Fondazione Meeting, è per le 18.30 sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Meeting, su Youtube anche con traduzione simultanea in inglese. Definiti anche i protagonisti: la conduttrice sarà Elisabetta Soglio, direttrice di Buone Notizie, inserto settimanale del Corriere della Sera dedicato al mondo del Terzo settore e dell’economia sociale. A presentare le parole chiave e anticipare alcuni contenuti del Meeting 2020 “special edition” sarà il presidente della Fondazione Meeting, Bernhard Scholz. Con lui dialogheranno protagonisti dell’edizione 2020, tra cui Stefano Zamagni, professore ordinario di Economia politica all’Università di Bologna e presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali, e lo scrittore Luca Doninelli. Atteso il contributo del regista e attore Giovanni Scifoni, lo scorso anno al Meeting con i suoi “Santi” e altri racconti, che commenterà nel suo stile il titolo del Meeting 2020 “Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime”.

Durante l’evento è previsto anche un breve saggio musicale offerto dall’International musical friendship Orchestrakademie, un collettivo che unisce giovanissimi concertisti provenienti da Germania, Polonia, Russia, Lettonia, Austria e Italia. “I volontari delle piazze continuano a stupirci con il loro impegno e la loro creatività che sta giungendo in maniera capillare a tutti, coinvolgendo personalità e media locali”, racconta Nicoletta Rastelli, responsabile dell’evento. “Questa forma di partecipazione alla costruzione del Meeting sarà una delle modalità con cui i volontari e chiunque desideri unirsi a noi parteciperà alla special edition Meeting 2020”. Quest’anno le città coinvolte nella preparazione e diffusione dell’evento superano le 57, tra queste Ancona, Aosta, Arezzo, Bologna, Brescia, Cesena, Lucca, Milano, Perugia, Torino, Trento, Udine, Varese. Sul sito meetthemeeting.org si trova l’elenco sempre aggiornato con i recapiti dei referenti locali e, inoltre, è già possibile donare per sostenere il Meeting e ricevere in regalo una bottiglia di vino Sangiovese.