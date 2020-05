Rifugiati: Unhcr, “senza contromisure impatto Covid-19 può diventare catastrofe”

Siria, seminario di sensibilizzazione sul Coronavirus Covid-19 (Foto: Unhcr )

L’impatto del Covid-19 sulle popolazioni di rifugiati e sfollati nel mondo “è devastante già oggi ma potrebbe trasformarsi in una vera catastrofe nei prossimi mesi senza adeguate contromisure”. I 71 milioni di persone costrette alla fuga presenti nel mondo sono oggi tra i più esposti e vulnerabili all’avanzata del virus e alle sue gravissime conseguenze, dirette e indirette. “Sebbene, ad oggi, siano ancora limitati i casi di contagio rilevati fra rifugiati, l’impatto sulle vite fragili delle persone in fuga da guerre e persecuzioni è enorme. A ciò si aggiunge la previsione che nei Paesi più poveri il picco non sarà raggiunto prima dei prossimi tre-sei mesi”. È l’appello dell’Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), che sta intervenendo per contrastare la diffusione del virus e proteggere i rifugiati dalle conseguenze, preparandosi ad affrontare ogni scenario futuro, anche il peggiore. Per questo, l’Unhcr Italia ha lanciato la campagna “Emergenza senza confini, solidarietà senza confini”, un appello rivolto all’opinione pubblica italiana per non dimenticare milioni di rifugiati che devono proteggersi non solo dal Covid-19 ma anche dalle bombe, dalla violenza e della povertà. “L’80% degli oltre 70 milioni di rifugiati e sfollati vive in Paesi poveri – ricorda Carlotta Sami, portavoce dell’Unhcr per l’Italia –, con strutture sanitarie deboli. Alcuni fra questi Paesi sono già colpiti duramente da conflitti, fame, povertà e malattie. Moltissime fra le persone costrette alla fuga vivono in aree urbane densamente popolate o campi, all’interno dei quali spesso non ci sono strutture sanitarie, condizioni igieniche e sistemi di protezione adeguati. Ma l’impatto catastrofico del Covid-19 non è solo sanitario, è anche economico: molte persone non hanno più nessun introito necessario per sopravvivere”. L’appello complessivo per la risposta globale al Covid-19 ammonta a 6,7 miliardi di dollari entro la fine del 2020.