Coronavirus Covid-19: #WeRunTogether, l’8 giugno parte l’asta per gli ospedali di Bergamo e Brescia. Da Papa Francesco una bicicletta Specialized e altri oggetti

Una bicicletta Specialized personalizzata, donata a Papa Francesco dal campione del mondo Peter Sagan; una maglia della Roma in edizione limitata e la fascia di capitano, entrambe autografate da Francesco Totti; il body da gara autografato di Filippo Tortu e allenamento e cena con l’atleta a Milano, il costume e la cuffia di Federica Pellegrini autografati.

E ancora: una visita per due persone alla base logistica di Luna Rossa a Cagliari e la maglia del team autografata da tutto l’equipaggio, la maglia di Alex Zanardi alle Olimpiadi di Rio 2016. Sono alcuni tra i primi prestigiosi premi aggiudicabili all’asta di beneficenza sulla piattaforma www.charitystars.com a partire da lunedì 8 giugno, per sostenere il personale sanitario di due ospedali che si sono particolarmente distinti nella gestione del Covid-19, il Papa Giovanni XXIII di Bergamo e la Fondazione Poliambulanza di Brescia.

È stato proprio il Pontefice, durante un’udienza straordinaria lo scorso 20 maggio, a promuovere e supportare l’iniziativa di beneficenza We Run Together, organizzata da Athletica Vaticana, gruppo sportivo Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, “Cortile dei Gentili” e FidalLazio. Papa Francesco, da sempre impegnato a promuovere lo sport come strumento di inclusione, condivisione, pace e solidarietà, invita tutti a “correre con il cuore” partecipando all’iniziativa, poiché “proprio i veri valori dello sport sono particolarmente importanti per affrontare questo tempo di pandemia e, soprattutto, la difficile ripartenza”. Tra i premi all’asta, infatti, anche oggetti sportivi prestigiosi messi a disposizione dal Papa e dal card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura. Dall’8 giugno e per circa due mesi, tutti gli appassionati avranno la possibilità di aggiudicarsi ogni settimana esclusivi oggetti autografati e/o esperienze sportive grazie alla partecipazione attiva di una pluralità di campioni, aziende e società. Sarà sufficiente accedere alla piattaforma www.charitystars.com nella sezione dedicata all’asta We Run Together, selezionare l’oggetto o l’esperienza preferito e fare un’offerta superiore alla precedente o alla base d’asta. Ogni premio resterà all’asta 10 giorni, allo scadere dei quali verrà assegnato al miglior offerente. Chi volesse contribuire alla raccolta fondi, pur non partecipando alle aste, potrà fare una donazione libera, sempre nella sezione dedicata a We Run Together.