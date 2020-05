Coronavirus Covid-19: Oms, in Africa si sta arrivando a 100mila contagi. Da inizio pandemia 2.995 decessi

Si sta avvicinando a quota 100mila il numero di contagi per Covid-19 nel continente africano. I dati riportati quotidianamente dall’Organizzazione mondiale della sanità per la regione africana oggi parlano di 95.332 casi confermati (+2.238 nelle ultime 24 ore) mentre i morti dall’inizio della pandemia sono 2.995. Se da giorni ormai il virus ha fatto la sua comparsa in tutti i Paesi del continente, in diversi Stati non sono stati registrati decessi (Eritrea, Mozambico, Uganda, Ruanda, Repubblica centrafricana), in 19 Paesi i morti sono meno di dieci. Invece il maggior numero di contagi si concentra in Sud Africa (18mila contagi circa con 339 decessi), mentre il record dei decessi è ora dell’Egitto (680 decessi con 14.230 contagi), seguito per numeri di decessi dall’Algeria (568 morti a fronte di 7.542 persone contagiate). A tre cifre anche i morti in Nigeria (200 con 6.677 contagi), Camerun (146 decessi con 3.733 contagiati), Marocco (194 decessi e 7.133 contagiati), poi il Sudan (con 111 morti su 2.728 contagiati). Sempre secondo i dati Oms, l’età media delle persone contagiate è di 39 anni e il 64,1% sono maschi.