Coronavirus Covid-19: Commissione Ue, strategia sulla biodiversità e iniziativa “Dal produttore al consumatore”

“La crisi del coronavirus ha evidenziato la nostra vulnerabilità e quanto sia importante ripristinare l’equilibrio tra attività umana e natura. I cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità rappresentano un pericolo chiaro e attuale per l’umanità”. Così Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione europea e responsabile per il Green Deal europeo, ha spiegato l’adozione da parte dell’esecutivo europeo di due nuove strategie, una sulla biodiversità e una definita “Dal produttore al consumatore”. La prima affronta le principali cause della perdita di biodiversità e – spiega una nota da Bruxelles – “è fondamentale sia per prevenire la comparsa e rafforzare la resilienza a future pandemie sia per offrire opportunità commerciali e di investimento immediate che rilancino l’economia dell’Ue”. Le azioni previste per la protezione, l’uso sostenibile e il ripristino della natura apporteranno benefici economici alle comunità locali, creando posti di lavoro e crescita sostenibili. La strategia “Dal produttore al consumatore”, invece, propone una serie di iniziative per definire un sistema alimentare caratterizzato dalla sostenibilità, sicurezza alimentare, accesso a regimi alimentari sani provenienti da un pianeta sano. Per Stella Kyriakides, commissario per la salute e la sicurezza alimentare, si tratta di “passi avanti per rendere il sistema alimentare dell’Ue una forza trainante per la sostenibilità” e modificare i “nostri modi di produzione, acquisto e consumo alimentari, a vantaggio della salute dei cittadini, delle società e dell’ambiente”.