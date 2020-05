Coronavirus Covid-19: Coldiretti, turismo perde 20 miliardi. Bene appello premier Conte a vacanza in Italia

L’azzeramento della spesa turistica ha avuto un impatto economico devastante con una perdita stimata in quasi 20 miliardi di euro per l’alloggio, la ristorazione, il trasporto e lo shopping dall’inizio della pandemia in Italia. È quanto emerge da un’analisi Coldiretti in riferimento all’importante invito del premier Giuseppe Conte a passare le vacanze in Italia per aiutare il Paese a ripartire nella ‘fase 2’ dell’emergenza coronavirus. A pagare il conto più salato è l’alimentare. Lo dimostrano – precisa Coldiretti – le difficoltà della ristorazione a ripartire nonostante la fine del lockdown per effetto della mancanza di quasi 81 milioni di presenze turistiche, italiane e straniere, nell’ultimo trimestre. “Il cibo – rileva Coldiretti – è il vero valore aggiunto della vacanza Made in Italy che può contare sul primato dell’agricoltura più green d’Europa con 299 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, 5.056 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola, la leadership nel biologico con oltre 60mila aziende agricole e il primato della sicurezza alimentare mondiale con il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici irregolari”. Un patrimonio enogastronomico nazionale diffuso su tutto il territorio e dalla cui ripresa dipendono molte delle opportunità di sviluppo economico ed occupazionale futuro. “In questo contesto l’agriturismo svolge un ruolo centrale per la vacanza Made in Italy nella ‘fase 2’”, afferma Diego Scaramuzza, presidente di Terranostra, nel precisare che “in quasi 2 comuni italiani su tre sono presenti strutture agrituristiche con una netta prevalenza dei piccoli comuni dove nasce il 92% delle tipicità agroalimentari Made in Italy”. L’Italia è leader mondiale nel turismo rurale con 24mila strutture agrituristiche diffuse lungo tutta la Penisola in grado di offrire 253mila posti letto e quasi 442 mila posti a tavola deserti per un totale di 14 milioni di presenze lo scorso anno, secondo elaborazioni Coldiretti su dati Istat.