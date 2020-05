Violenza contro operatori sanitari: Speranza (min. Salute), “bel risultato l’approvazione all’unanimità del ddl alla Camera”

“È un bel risultato l’approvazione all’unanimità, nell’Aula della Camera, del ddl contro la violenza sugli operatori sanitari. È un tema su cui sono impegnato dall’inizio del mio mandato e auspico che, dopo questo voto, il provvedimento possa presto diventare legge dello Stato”. Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo il voto di Montecitorio sul ddl recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. “In questi mesi tutti hanno compreso in modo profondo il valore e la dedizione dei nostri medici, infermieri e di tutti coloro che lavorano ogni giorno per la sanità italiana. Rafforzare le loro tutele giuridiche e sanzionare ogni forma di aggressione è un modo concreto di prendersi cura di chi si prende cura di noi”, aggiunge Speranza.