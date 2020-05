Santa Rita: Tv2000, domani programmazione speciale e alle 21 Rosario dalla basilica di Cascia promosso dai media Cei

Programmazione speciale per la festa di Santa Rita venerdì 22 maggio su Tv2000 (canale 28 dt, 157 Sky e 18 tvsat) e InBlu Radio. L’emitente della Cei manderà in onda una serie celebrazioni in diretta dalla Basilica di Cascia fin dal mattino: alle 10.30 la messa solenne, seguita dalla Supplica e dalla benedizione delle rose presieduta da mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia. La sera, alle 19 la messa sempre dalla basilica di Santa Rita celebrata da padre Bernardino Pinciaroli. E alle 21, inoltre, Tv2000, InBlu Radio, Avvenire, Sir, Federazione dei settimanali cattolici e Corallo, d’intesa con la Segreteria generale della Cei, invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi per recitare insieme il Rosario che verrà trasmesso da Tv2000, InBlu Radio, e su Facebook. La preghiera andrà in onda dalla basilica di Cascia guidata da mons. Boccardo. A seguire solo su Tv2000 il film “Rita da Cascia” di Giorgio Capitano con Vittoria Belvedere.