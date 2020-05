Diocesi: Carpi, il 23 maggio il vescovo Castellucci celebra in cattedrale la messa per le famiglie del luna park

Sabato 23 maggio alle 11, nella cattedrale di Carpi, mons. Erio Castellucci, amministratore apostolico della diocesi, celebrerà la messa per le famiglie e gli operatori dello spettacolo viaggiante. “Sarà un momento di festa, frutto di un percorso che da anni vede impegnati insieme le famiglie delle giostre, la diocesi e diversi operatori pastorali della Migrantes diocesana Carpi”, spiega la Curia in un comunicato. Che aggiunge: “Quest’anno, in cui a causa del coronavirus il luna park non può essere aperto in occasione della festa del patrono, a maggior ragione è importante farsi prossimi e compagni di viaggio delle famiglie del luna park, tra le più provate dalle conseguenze economiche della pandemia Covid-19”.