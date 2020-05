Turismo religioso: Ugento-Santa Maria di Leuca, il Parco culturale ecclesiale ha firmato un protocollo d’intesa con Serafino viaggi

Il presidente della fondazione Parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca-De Finibus Terrae”, don Stefano Ancora, e Giovanni Serafino, rappresentante legale di Serafino viaggi, hanno firmato un protocollo d’intesa per una collaborazione nel settore turistico. Diverse le attività che sarà possibile realizzare, tra cui, progetti condivisi in grado di dare “maggiore valore” al patrimonio culturale che lega la tradizione religiosa al paesaggio e alle antiche vie di pellegrinaggio, ma anche sinergie di filiera per supportare la nascita di prodotti culturali e turistici innovativi che seguono il calendario delle tradizioni popolari e religiose, con attenzione particolare al turismo lento e sostenibile. In una nota, in cui annunciano l’accordo, il Parco culturale ecclesiale e Serafino viaggi concordano che “è sempre più necessario l’avvio di politiche e di attività organiche e sinergiche, avviando un nuovo percorso di crescita, che tal esigenza è assolutamente necessaria e non più dilazionabile, soprattutto, nel settore della promozione turistica e del turismo religioso”. “Ciò assicurerebbe a questo territorio una promozione e una attrattività più forte, più incisiva e, di gran lunga, più efficace”. Tra gli altri benefici indicati e ottenibili grazie a questa strategia, razionalizzazioni nelle spese, “rendendole al tempo più produttive e più contenute”. Attorno agli eventi, entrambi gli enti “intendono sviluppare ulteriormente appuntamenti culturali che sappiano raccontare il paesaggio salentino, l’enogastronomia, la vivacità creativa artigiana e l’elevata produzione culturale e artistica”.