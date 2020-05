Settimana della Comunicazione: il 24 maggio la riflessione del prefetto Ruffini sul messaggio di Papa Francesco

Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, il 24 maggio, in occasione della 54ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, proporrà un momento di riflessione sul messaggio di Papa Francesco, sul profilo Facebook della Settimana della Comunicazione. L’evento congiunto tra Società San Paolo e Figlie di San Paolo, nonostante le difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria, è stato realizzato in versione esclusivamente digitale. “Narrare significa fare esperienza. Senza ricondurre l’esperienza all’unità, però, non c’è sapienza e nemmeno conoscenza e tutto si riduce a una mera elencazione di fatti. Questo porta a una comunicazione senza senso e senza condivisione che finisce col divorare se stessa”, afferma Ruffini. La Giornata mondiale delle comunicazioni sociali chiuderà la 15ª Settimana della comunicazione organizzata da Paolini e Paoline, che è partita il 4 maggio ed è entrata nel vivo lo scorso 17 maggio.

Il programma della Settimana della comunicazione e del Festival della Comunicazione, che ne rappresenta il focus all’interno di una diocesi italiana, ha visto e vedrà ancora fino a domenica prossima una serie di incontri animati da protagonisti del mondo della comunicazione, che commentano dal proprio punto di osservazione o ambito di competenza le molte sfaccettature del messaggio del Papa, che quest’anno ha come tema la narrazione: “Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria (Es 10,2). La vita si fa storia”.