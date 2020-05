Diocesi: Cerreto Sannita, la cooperativa iCare produce copri mascherine e lancia il concorso di idee “Volto nuovo al mondo”

La mascherina è l’accessorio nuovo con cui dovremo convivere per un po’ di tempo. Da qui, l’idea della cooperativa sociale di comunità iCare (diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti) di realizzare “Arja” (nome di donna che rimanda all’ora d’aria, rappresentato nel logo da un “soffione”, dalle note virtù medicamentose), dei copri mascherina per veicolare messaggi positivi di speranza, solidarietà, condivisione, vicinanza, empatia.

I copri mascherine di iCare sono personalizzabili e vengono realizzati a mano in laboratorio presso la Casa delle donne e l’Istituto penale minorile di Airola.

È stato anche ideato il concorso di idee “Volto nuovo al mondo”, che scadrà mercoledì 10 giugno e vedrà premiati tre copri mascherina: il più originale, quello con il miglior messaggio sociale e il più interessante realizzato da un’artista under 20. Il concorso è aperto a tutti e ciascun artista potrà inviare un massimo di 2 opere, realizzate con qualsiasi tecnica (figurativo, neofigurativo, impressionismo, informale, astrattismo, surrealismo, naif, street art, digital-art). Il tema è libero ma non saranno accettate opere a carattere politico e/o offensive della morale comune.

I vincitori, come da regolamento riportato sul sito www.icareinnovation.org, saranno proclamati entro e non oltre sabato 20 giugno e riceveranno in premio i prodotti dalla cooperativa iCare.