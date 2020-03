Paraguay: conclusa assemblea congiunta di vescovi e religiosi sull’ecologia integrale. “Rispetto totale per il creato e le popolazioni indigene”

Si è conclusa ieri l’assemblea congiunta della Conferenza episcopale paraguagia (Cep) e della Conferenza dei religiosi del Paraguay (Conferpar). Uno spazio comune di riflessione, che viene proposto ogni anno e che in questa occasione è stato dedicato, con numerosi e qualificati interventi, alla sfida dell’ecologia integrale, alla luce dell’enciclica Laudato Si’ e della recente esortazione apostolica post-sinodale Querida Amazonia. In un comunicato sono ripercorsi i due giorni di lavori, caratterizzati dagli interventi di José Ibarra, membro del Movimento dei professionisti cattolici, e del segretario esecutivo della Rete ecclesiale panamazonica (Repam), Mauricio López Oropeza. Mons. Edmundo Valenzuela, arcivescovo di Asunción, ha parlato della sua esperienza del Sinodo; María Antonella Cabral è intervenuta sul tema “L’economia di Francesco e l’ecologia”.

“Alla luce del Vangelo – scrivono i vescovi e i religiosi del Paraguay – ci impegniamo a promuovere l’ecologia integrale e la difesa della vita e della famiglia umana. Abbiamo bisogno di una conversione del nostro modo di pensare e di vivere il rapporto con tutto il creato, specialmente con la famiglia umana. Questa conversione è sociale, culturale, ecologica ed ecclesiale. Proponiamo di aprire un dialogo, in cui tutti ci sentiamo impegnati, per operare tra ampi settori della società. Come Chiesa vogliamo continuare a promuovere la protezione della vita di tutti in un ambiente sano e in un’autentica fraternità”.

Prosegue la nota: “Esprimiamo la nostra condanna per ogni forma di sfruttamento della Casa comune e chiediamo alle autorità governative, alle imprese e a tutti i cittadini di garantire l’uso razionale e sostenibile delle risorse naturali ed evitare qualsiasi tipo di corruzione, difendendo e garantendo il rispetto totale delle leggi ambientali e per la protezione delle popolazioni indigene”.