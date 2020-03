Coronavirus Covid-19: card. Sako (Baghdad), una preghiera per chiedere protezione e guarigione

Una preghiera per chiedere a Dio protezione e guarigione dal coronavirus: a comporla il patriarca caldeo di Baghdad, card. Louis Raphael Sako, che invita i fedeli a recitarla in famiglia e durante le messe. Nella preghiera il card. Sako invoca da Dio protezione e guarigione dal coronavirus per tutti coloro che ne sono colpiti o minacciati e implora “pace, sicurezza e stabilità” per l’Iraq. Questo il testo nella traduzione del Sir: “Signore Onnipotente, Padre nostro e speranza nostra, sai che stiamo attraversando tempi difficili e pericolosi poiché il coronavirus sta minacciando la vita degli esseri umani in tutto il mondo. Viviamo anche altre difficoltà politiche, economiche e sociali che fanno male e che danneggiano ognuno di noi. Ti preghiamo, o Signore, non lasciarci soli ad affrontare tutti questi rischi che minacciano le nostre vite. Resta con noi, proteggi i nostri cari e tutti gli uomini da ogni male. O Signore, donaci la tua cura paterna, proteggici dal coronavirus e da altre malattie mortali, custodiscici e benedici la nostra salute. Concedi al nostro Paese benedizioni di pace, sicurezza e stabilità, perché tu sei il nostro unico rifugio. O Maria, madre nostra, imploriamo, come sempre, la tua protezione materna in questo momento difficile, non dimenticarci, perché tu sei la nostra madre amorevole. Amen”.