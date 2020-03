Coronavirus Covid-19: Protezione civile, 2.706 contagiati. Oggi 116 guariti e 28 deceduti

“I guariti di oggi sono 116, quindi il numero complessivo dei guariti sono 276, mentre i deceduti sono 28 (107 totali, ndr.), 17 in Lombardia, 5 in Emilia Romagna, 2 nelle Marche, uno in Puglia e 3 in Veneto”. Lo ha detto stasera Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione civile e commissario per l’emergenza, nella conferenza stampa per fare il punto della sitazione in Italia rispetto all’epidemia. Positivi al coronavirus sono 2.706: 1.065 in isolamento domiciliare, 1.346 ricoverati con sintomi, 295 in terapia intensiva. Rispett alla diffusione del contagio nelle Regioni, 1.497 sono in Lombardia (il 55% del totale), 516 in Emilia Romagna (19%) e in Veneto 345 (12%). “Il resto distribuito in tutte le altre regioni del nostro Paese”, ha rilevato Borrelli, ricordando anche le 2.160 persone impegnate nelle attività di contrasto al coronavirus. Le tende per il triage attrezzate ad oggi sono 355. I casi totali, comprensivi anche di guariti e deceduti, è di 3.089, mentre sono 29.837 i tamponi eseguiti.