Neutralità climatica: Commissione Ue propone una “legge” e un “patto” europei. Von der Leyen, “strada verso futuro sostenibile”

(Bruxelles) Una proposta legislativa e la definizione di un Patto europeo: la Commissione presenta oggi un percorso inteso “a sancire l’impegno politico dell’Ue per conseguire la neutralità climatica entro il 2050”, allo scopo di “tutelare il nostro pianeta e i nostri cittadini”. La “legge europea sul clima”, annunciata dalla presidente Ursula von der Leyen (nella foto durante la conferenza stampa odierna a Bruxelles), “stabilisce l’obiettivo da conseguire entro il 2050 e traccia la rotta per tutte le politiche dell’Ue, garantendo prevedibilità alle autorità pubbliche, alle imprese e ai cittadini”. Parallelamente la Commissione sta avviando una consultazione pubblica sul futuro “patto europeo per il clima” che vorrebbe coinvolgere il pubblico nella concezione di questo strumento. Ursula von der Leyen ha dichiarato: “Agiamo oggi per fare dell’Unione europea il primo continente del mondo che conseguirà la neutralità climatica entro il 2050. La legge sul clima concretizza in un atto giuridico il nostro impegno politico e ci pone in modo irreversibile sulla strada verso un futuro più sostenibile”. Questo atto “costituisce l’elemento centrale del Green Deal europeo e offre prevedibilità e trasparenza per l’industria e gli investitori europei. Imprime anche una chiara direzione alla nostra strategia per una crescita verde e garantisce una transizione graduale ed equa”.