Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Presidenziali Usa, a Joe Biden il Super Tuesday. Europa fra Covid- 19 e profughi siriani verso la Grecia

Stati Uniti: Presidenziali, Joe Biden re del “super martedì” democratico. “Faremo fare i bagagli a Trump”

Joe Biden si impone nel Super Tuesday. L’ex vice presidente Usa vince infatti in nove stati conquistando il Sud nella gara contro il senatore Bernie Sanders per la nomina presidenziale del partito democratico. Il 77enne Biden, spiega l’agenzia Dpa, riportata da Adnkronos, ha ottenuto il forte sostegno degli elettori più anziani e degli afroamericani che lo hanno portato a vincere in Arkansas, Texas, Massachusetts, Minnesota, Alabama, Carolina del Nord, Oklahoma, Tennessee e Virginia. Un duro colpo per il 78enne Sanders, dato finora per favorito, che vince invece in 4 stati. Deludente l’esordio di Mike Bloomberg. “È una buona nottata e mi sembra che stia diventando sempre migliore. Non lo chiamano Super Tuesday per niente”. Così, da Los Angeles, Biden ha commentato i risultati della tornata elettorale. “Siamo più vivi che mai”, ha aggiunto alludendo alla sua campagna che – ha detto – “avrà per effetto di mandare Donald Trump a fare i bagagli, statene certi”.

Europa: Covid-19 e profughi in fuga dalla Siria verso la Grecia, due emergenze difficili da gestire

Sono due le emergenze che attanagliano l’Europa. Il coronavirus Covid-19 ha colpito in particolare l’Italia, ma contagi si stanno verificando in diversi Paesi (Germania, Spagna…) e, soprattutto, in ogni Stato si stanno prendendo misure in chiave preventiva. In Italia il governo lavora a una risposta economica (per ora 3,6 miliardi di interventi, ma se ne prevedono altri), per sostenere i settori produttivi, il commercio e il turismo; ma si intensificano le azioni per contenere i contagi e le vittime. Ormai è chiaro che la situazione emergenziale durerà più tempo del previsto, con ricadute sui rapporti sociali, sulle scuole, lo sport. Si pensa anche a un rinvio del referendum del 29 marzo. Il virus si è nel frattempo esteso dalle regioni del nord (la più colpita è la Lombardia) a quelle del sud. Si ipotizza un calo del Pil italiano dell’1%. Il secondo fronte che chiama in causa l’intera Europa è la migrazione forzata di rifugiati siriani in fuga dalla Turchia – sospinti da Erdogan – verso Grecia e Bulgaria. La situazione umanitaria è gravissima, mentre l’Ue attacca Ankara e promette solidarietà ad Atene. Hanno però fatto il giro del mondo le immagini di poliziotti greci che usano violenza contro i profughi.

Siria: Kevin Kennedy (Onu), “la più grande crisi di oggi nel mondo”. Idlib, morti altri nove civili

La situazione nella provincia siriana di Idlib costituisce “la più grande crisi di oggi nel mondo” e “ci sfida con una crisi umanitaria veramente colossale”: queste le parole di Kevin Kennedy, coordinatore delle Nazioni Unite nella crisi siriana, all’indomani di una missione di valutazione umanitaria dell’Onu nella travagliata provincia del nord-est della Siria. “Stiamo intensificando i nostri sforzi”, ma abbiamo un lungo cammino da compiere e i bisogni sono immani”, ha aggiunto Kennedy. Nove civili, di cui cinque bambini, sono morti a Idlib, martoriato capoluogo della regione nord-occidentale siriana al centro del conflitto tra Turchia e governo siriano, appoggiato dalla Russia, scrive l’Ansa. Ieri un razzo sparato dall’aviazione di Damasco ha centrato una strada nel centro cittadino, aprendo un cratere nell’asfalto e colpendo con schegge e detriti i palazzi che si affacciano sulla via. Nel frattempo la Turchia annuncia di aver abbattuto un caccia siriano e di aver neutralizzato 327 soldati di Damasco.

Italia: Sicilia, 24 misure cautelari. Coinvolti funzionari della Regione e imprenditori per truffa e corruzione

I finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo hanno eseguito oggi 24 misure cautelari di cui 4 custodie cautelari in carcere, 12 arresti domiciliari e 8 obblighi di dimora. Coinvolti nell’inchiesta funzionari della Regione Sicilia e imprenditori accusati a vario titolo di associazione a delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione, falso in atto pubblico, rivelazione di segreto d’ufficio, soppressione e occultamento di atti pubblici.