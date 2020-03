Legalità: Conferenza episcopale calabra, approvate le proposte 2020/21 su “La Chiesa di fronte alla ‘ndrangheta”

La Conferenza episcopale calabra ha discusso ed approvato le proposte tematiche del corso 2020/2021 su “La Chiesa di fronte alla ‘ndrangheta” per favorire il risveglio e la formazione delle coscienze come resistenza alla rassegnazione e al fatalismo. È quanto si legge in un comunicato stampa diffuso questa sera al termine della riunione Cec svoltasi il 2 e 3 marzo al seminario San Pio X di Catanzaro. “I vescovi hanno anche dato mandato al presidente Cec (mons. Vincenzo Bertolone ndr) di elaborare delle linee guida per un sentire comune contro la ‘ndrangheta rivolte ai parroci, agli operatori pastorali, agli insegnanti ed a tutti coloro che hanno un ruolo educativo”.