Comunicazione: WeCa, nuovo tutorial dedicato alla “pubblicità su Facebook”

Pubblicato un nuovo episodio della seconda stagione dei tutorial su Chiesa e Internet promossi dall’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) sul proprio sito: è dedicato a “Pubblicità su Facebook? Come si fa (anche in piccolo)?”. Nel tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta e con la conduzione di Francesca Triani, vengono illustrate le modalità di utilizzo della pubblicità su Facebook, strumento al quale possono ricorrere anche realtà molto piccole. Con poche decine di euro, infatti, è possibile raggiungere grandi platee di persone.

Inoltre, i tutorial della prima stagione sono disponibili in formato audio sul sito di WeCa e anche su Spotify, il servizio streaming per l’ascolto di musica e podcast con oltre 100 milioni di abbonati. Possono essere ascoltati in ogni momento su www.spotify.it e attraverso l’app su smartphone e tablet.

