Università europea Roma: Gioventù missionaria, domani un incontro con testimonianze di “Chiesa in uscita”

Si terrà domani, giovedì 5 marzo, alle 14.30, all’Università europea di Roma (via degli Aldobrandeschi 190), l’incontro “Gioventù missionaria: per una Chiesa in uscita”, nell’ambito delle attività di formazione integrale dello stesso ateneo. Interverranno p. Nicola Tovagliari, direttore Centro pastorale dell’Università europea di Roma, e Cecilia Bayón, consacrata del Movimento Regnum Christi. Introdurrà l’incontro p. Gonzalo Monzón, direttore dell’Ufficio formazione integrale dell’Ateneo. Obiettivo dell’iniziativa, portare le testimonianze dell’attività di Gioventù missionaria, organizzazione internazionale del Movimento Regnum Christi. Ne fanno parte giovani impegnati in attività umanitarie, mediche e di evangelizzazione. Attualmente Gioventù missionaria opera in 13 nazioni con 1.800 missionari. In Italia sono presenti sei sedi: Milano, Padova, Bolzano, Firenze, Roma e Palermo. “Papa Francesco ci invita a vivere una Chiesa in uscita”, spiega P. Tovagliari. Per questo motivo sono molteplici le iniziative promosse: missioni in carcere o nelle case di riposo, missioni di evangelizzazione in Settimana Santa o in spiaggia, missioni all’estero, per esempio in Messico e in Bosnia. “Un modo diverso – spiega un comunicato – di vivere l’estate, al servizio dei più bisognosi. I giovani trascorrono tre settimane nei villaggi poveri, visitando le famiglie, parlando con le persone e aiutando a costruire piccole infrastrutture. Donano cibo, vestiti e materiale didattico alle famiglie disagiate. Stabiliscono un vero rapporto umano con le persone dei villaggi, che hanno un grande bisogno di ascolto e di amicizia”.