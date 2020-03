Coronavirus Covid-19: arcidiocesi di Madrid, nelle celebrazioni in onore di Gesù o dei santi evitare di baciare le statue

(Foto: arcidiocesi di Madrid)

In attesa delle raccomandazioni del Consiglio di sanità della Comunità di Madrid, l’arcidiocesi madrilena invita i fedeli che parteciperanno, in questo fine settimana, alle celebrazioni in onore di Jesús de Medinaceli e di Jesús del Gran Poder e a celebrazioni dello stesso tipo di astenersi dal baciare le statue – com’è da tradizione – per evitare possibili contagi da coronavirus. Per il momento, sempre in conformità con le disposizioni delle autorità sanitarie, il resto degli eventi programmati non è stato annullato.