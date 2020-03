Coronavirus Covid-19: De Palo (Forum), “se chiudono le scuole, il Governo dia risposte alle difficoltà delle famiglie”

“Siamo consapevoli della situazione e comprenderemo le misure che il Governo eventualmente sceglierà di perseguire per provare a limitare la diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Vogliamo fidarci delle istituzioni: le famiglie faranno la loro parte come sempre, dando un segnale forte al Paese e mostrando il loro senso di responsabilità per evitare ulteriori contagi”: così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, nell’ipotesi che nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri sulle ulteriori misure anti-coronavirus venga prevista anche la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tutta Italia. “In questo senso – precisa il presidente del Forum -, constatiamo come gli effetti dell’epidemia di coronavirus impattino in modo particolarmente forte sui nuclei familiari italiani che, qualora si chiudessero le scuole, dovranno sobbarcarsi l’onere di organizzare e gestire il tempo del lavoro con quello dei figli, oltre a preservare e monitorare la salute propria e dei nonni. Nel caso, non ci sottrarremo a quest’ulteriore impegno per la risoluzione positiva della crisi sanitaria. Chiediamo però al Governo di fornire immediatamente risposte esplicite, concrete, sostanziali e forti almeno tanto quanto i provvedimenti approvati oggi: smart-working, flessibilità lavorativa, lezioni on-line, ma anche fondi per poter pagare le baby-sitter. Anche le famiglie hanno bisogno di risorse, non solo le imprese”. Secondo De Palo, “bisogna evitare a tutti i costi che agli inevitabili disagi causati dalle limitazioni alla normale vita quotidiana seguano, per milioni di mamme e papà, ulteriori gravi motivi di stress e di preoccupazione”. Anzi, “la confusione generata da comunicazioni non univoche non agevola le famiglie, che ci stanno scrivendo a migliaia per sapere se le scuole saranno aperte o no. Tutti gli schieramenti politici sono d’accordo sull’urgenza di sostenere le famiglie qualora gli istituti scolastici venissero chiusi”. Il presidente del Forum conclude: “Le famiglie saranno determinanti per far rialzare il Paese dopo una circostanza come questa. Ma per poterlo essere, servono interventi straordinari in grado di evitare il default del Welfare familiare”.