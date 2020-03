Coronavirus Covid-19: diocesi di Gaeta, le chiese restano aperte. Alcuni eventi sono stati annullati

“Si conferma che le chiese rimangono aperte al pubblico e le messe continuano a essere celebrate normalmente”: è quanto si legge nel comunicato stampa del direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Gaeta, don Maurizio Di Rienzo, che, tra l’altro, attraverso l’emittente diocesana Radio Civita in Blu, mantiene costantemente informata la popolazione del territorio diocesano, allertato per un caso singolo di coronavirus, a Minturno, con interessamento dell’Ospedale Dono Svizzero di Formia, registrato nei giorni scorsi ed ora rientrato nella normalità.

Intanto, sempre nel comunicato stampa, pubblicato sul sito dell’arcidiocesi, si legge: “Nel rispetto delle ordinanze emesse dalle amministrazioni comunali dell’arcidiocesi di Gaeta, e al fine di tutelare la salute pubblica, i seguenti eventi diocesani sono annullati: Scuola teologica diocesana 2020; tutti i corsi della zona Minturno, Formia/Gaeta e Fondi; l’incontro dei catechisti della Forania di Minturno, previsto per oggi; l’incontro dell’Azione Cattolica di Gaeta per i ragazzi di 9-11 anni, previsto per sabato 7 marzo, con la partecipazione dell’arcivescovo Vari; il convegno diocesano su Sovvenire, previsto per venerdì 13 marzo a Penitro di Formia”. Rimane confermato l’incontro di domenica 8 marzo: “Famiglie al centro” con la Giornata di spiritualità familiare a Fondi. Come pure rimangono confermati i corsi di Cresima degli adulti, in partenza nelle quattro foranie dalla prossima settimana.

“Nessun allarmismo e panico nelle nostre zone – afferma padre Antonio Rungi, delegato arcivescovile per la vita consacrata – ma solo attenzione a quanto viene disposto dalle autorità governative, regionali, locali e religiose per essere in sintonia con le disposizioni che si emanano di volta in volta. È noto che la maggior parte delle scuole parificate e private sono gestite dalle religiose e dalle varie congregazioni, per cui le responsabili delle strutture di formazione di base delle nuove generazioni sono attente nel rispettare quanto viene deliberato in sede di Comuni, di comprensorio del Sud Pontino e dei Comuni del Golfo di Gaeta, per camminare in sintonia con le autorità civili e religiose; ma nessun allarmismo o ansia si registra in tutta l’arcidiocesi, ma serenità, responsabilità e coscienza di una fattiva collaborazione tra tutte le istituzione per superare unitamente questa emergenza”. Intanto continua l’azione di preghiera nell’arcidiocesi di Gaeta e come ricorda lo stesso padre Rungi, “i fedeli partecipano regolarmente alle messe feriali e si accostano all’Eucaristia applicando le nuove norme e suggerimenti dati dall’episcopato italiano”.