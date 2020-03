Coronavirus Covid-19: Conferenza episcopale ligure, “sospesi incontri, iniziative, riunioni con un significativo numero di persone. Stop ad attività catechistica e educativa fino a riapertura scuole”

“In ottemperanza alle disposizioni delle autorità pubbliche competenti sul continuo mutamento della situazione socio-sanitaria causata dall’emergenza Covid-19”, l’Ufficio regionale per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale ligure, fatte salve le precedenti norme circa le celebrazioni liturgiche, in una nota a firma di mons. Silvio Grilli, referente per la comunicazione della Conferenza episcopale ligure, comunica le disposizioni inerenti la vita ecclesiale: “Nei locali e nelle opere parrocchiali vengano sospesi incontri, iniziative, riunioni che coinvolgano un significativo numero di persone. In particolare, l’attività catechistica ed educativa è sospesa fino al giorno in cui riapriranno le scuole”.