Sanità: Piemonte e Valle d’Aosta, domani convegno su “Comunicazione, etica e privacy”

“Infosfera in sanità. Comunicazione, etica e privacy”. Questo il tema del convegno che si terrà domani, venerdì 13 novembre, in sola modalità webinar. L’iniziativa, infatti, avrebbe dovuto tenersi anche in presenza presso l’aula magna della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Torino, ma le restrizioni per l’emergenza coronavirus Covid-19 non lo consentono. A promuovere il momento formativo, che si svolgerà dalle 8 alle 17, l’Associazione cattolica operatori sanitari (Acos) di Piemonte e Valle d’Aosta in collaborazione con la Consulta regionale per la Pastorale della salute della Conferenza episcopale piemontese. L’evento, rivolto a operatori sanitari e non, è patrocinato dall’Ordine delle professioni infermieristiche, dall’Ordine dei giornalisti, dal Centro cattolico di bioetica dell’arcidiocesi di Torino, dall’Associazione medici cattolici e dall’Aris. Dopo i saluti delle autorità, nel corso della mattinata sono previsti gli interventi su “Filosofia del web” (Matteo Bergamaschi dell’Università Pontificia Salesiana), “La funzione della tecnologia nell’informazione” (Marco Mazzaglia, Business Developer e Video Game Evangelist per Synesthesia), “Etica del lavoro in sanità nel web” (don Giuseppe Zeppegno della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale). Il pomeriggio sarà dedicato alla tavola rotonda “Salute nella rete: tra rischi e opportunità” moderata dal medico bioeticista Enrico Larghero e a cui parteciperanno Alessio Rizzo (consigliere dell’Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Torino), Maria Teresa Vivino (giornalista), Valter Bouquiè (Nucleo di Prossimità della Polizia Municipale della Città di Torino) e G. Balducci (infermiere).