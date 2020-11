Diocesi: Milano, nell’Avvento ambrosiano “Il kaire delle 20.32”, preghiera quotidiana con l’arcivescovo Delpini. “Siamo in un’emergenza spirituale”

“Siamo di fronte a un’emergenza spirituale, non solo sanitaria e sociale. La preoccupazione e l’angoscia per il futuro causate dalla pandemia inaridiscono il nostro spirito. Ma possiamo reagire con la preghiera”: sono le parole con cui l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, lancia l’iniziativa “Il kaire delle 20.32”, un appuntamento quotidiano di preghiera con le famiglie, per tutti i giorni di Avvento. L’intenzione dell’arcivescovo “è di riunirsi con chi vorrà accoglierlo nella dimensione domestica della famiglia – specifica l’ufficio stampa della diocesi – per portare il conforto e la consolazione che può venire dalla grazia del Signore, come suggerisce lo stesso titolo di questi incontri: kaire, infatti, significa ‘rallegrati’ ed è la prima parola che l’arcangelo Gabriele rivolge a Maria a Nazareth per annunciarle che partorirà Gesù, il figlio di Dio”. L’appuntamento quotidiano – di circa tre minuti – sarà trasmesso a partire da domenica 15 novembre alle 20.32 su ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater e tutti gli interventi verranno caricati sul portale e sui social della Diocesi di Milano, per consentirne la fruizione in qualunque momento. Mons. Delpini, risultato positivo al Covid-19, “continua a essere asintomatico”. Dovendo tuttavia proseguire l’isolamento fiduciario, non potrà presiedere la messa della prima domenica di Avvento in Duomo. La celebrazione di domenica 15 novembre (ore 17.30) sarà quindi presieduta dal vicario generale, mons. Franco Agnesi. Diretta su ChiesaTv, chiesadimilano.it, Radio Mater.