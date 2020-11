Diocesi: Vicenza, sabato il card. Parolin apre i festeggiamenti per i 75 anni de “La Voce dei Berici”

Il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin è l’ospite d’onore dell’apertura dei festeggiamenti per i 75 anni della “La Voce dei Berici”, settimanale della diocesi di Vicenza fondato nel 1945. Sabato 14 novembre, dalle 16, il porporato parteciperà in diretta streaming sul Canale Youtube della diocesi di Vicenza al webinar “La comunicazione della chiesa e nella chiesa al tempo di papa Francesco”. Dopo i saluti del presidente del Cda della “Nuova voce srl” Giandomenico Cortese, del vescovo Beniamino Pizziol e del presidente nazionale Fisc (Federazione settimanali cattolici) Mauro Ungaro, interverranno Andrea Martella, sottosegretario all’editoria, sul tema “Anche la Chiesa vittima della Fake news. Le condizioni per una buona informazione”, e Chiara Giaccardi, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università Cattolica del S. Cuore di Milano, su “Coronavirus Covid-19: la comunicazione di papa Francesco all’epoca della pandemia”. Il card. Parolin interverrà su “Fratelli tutti esempio di comunicazione globale”. Modera il direttore de “La Voce dei Berici” Lauro Paoletto. Il convegno in streaming è il primo di una serie di iniziative per celebrare il compleanno del settimanale, tra le quali “La festa dei lettori” che, causa restrizioni Covid, è stata posticipata a data da definire. Per l’occasione l’artista Alice Walczer Baldinazzo ha creato un’illustrazione che verrà riprodotta dalla Stamperia d’arte Busato di Vicenza. La “Voce dei Berici” è un settimanale cattolico generalista uscito la prima volta il 19 agosto 1945 con il nome “La Verità”. Il primo gennaio 1947 diventa “La Voce dei Berici”. Copre tutto il territorio della diocesi di Vicenza, compresi alcuni comuni del Padovano e del Veronese. È disponibile su abbonamento e in versione digitale.