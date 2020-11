Diocesi: Crotone, una serie di eventi per la Giornata mondiale dei poveri

In occasione della IV Giornata mondiale dei poveri 2020, la Caritas diocesana di Crotone – S. Severina e l’associazione Sabir organizzano una serie di eventi di riflessione sul tema delle povertà. Primo appuntamento nella giornata di domani (ore 15), con un convegno dal titolo “La tutela dei minori migranti: aspetti di deontologia dell’avvocato e dell’assistente sociale” a cui parteciperanno alcuni docenti calabresi, che relazioneranno su temi riguardanti la tutela dei minori, a partire dal superiore interesse del diritto verso gli stessi fino ai minori non accompagnati. All’evento prenderà parte anche l’arcivescovo, mons. Angelo Raffaele Panzetta. Il 14 novembre (ore 16) sarà la volta di un appuntamento dal titolo “Incontro di riflessione sul tema delle disabilità”. In quest’occasione sarà presentato un progetto che prevede la realizzazione di video audio-descritti per i non vedenti, grazie alla collaborazione tra Caritas diocesana e Direzione regionale della Rai. Si potrà seguire entrambi gli eventi collegandosi alla pagina Facebook della Caritas diocesana. Il 5 novembre, alle ore 18, in cattedrale, l’arcivescovo Panzetta presiederà una messa. Gli eventi verranno trasmessi su Facebook.