Giornata mondiale poveri: Caritas Novara, colletta diocesana a favore delle vittime dell’alluvione nel Vco e in Valsesia

In occasione della 4ª Giornata mondiale dei poveri che verrà celebrata domenica 15 novembre, la Caritas diocesana di Novara promuove una colletta a favore delle vittime dell’alluvione che ad inizio ottobre ha colpito il Verbano-Cusio-Ossola e la Valsesia.

“In accordo con il vescovo – spiega la Caritas in una nota inviata a tutti gli enti e le associazioni della diocesi di Novara – abbiamo pensato, in questa domenica, di essere in modo particolare vicini alle famiglie alluvionate della Bassa Ossola, del Cusio e della Valsesia”. A tal fine, “è stata istituita questa colletta – prosegue la nota – richiamando il titolo dell’ultima enciclica del Papa che ci invita ad un senso di fraternità, soprattutto con chi si trova in una condizione di disagio: ‘Fratelli tutti’”.