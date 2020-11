Giornata caduti: Casellati, “non dimentichiamo chi ha perso la vita per combattere il terrorismo, aiutare popoli oppressi, garantire sicurezza e portare pace”

“Nelle zone di guerra del mondo, così come nelle nostre città, l’Italia sa di poter sempre contare sulla dedizione, il coraggio e il lavoro di donne e uomini in divisa ai quali anche oggi va un doveroso grazie per l’aiuto che stanno offrendo nella gestione dell’emergenza sanitaria”. Così il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione della Giornata in ricordo dei caduti nelle missioni internazionali. “Oggi ricordiamo con commozione i 19 martiri italiani uccisi nel vile attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003. Il loro sacrificio – così come quello di tutti i Caduti, militari e civili, cui questa giornata è stata dedicata – rimane una testimonianza dolorosa dell’impegno dei nostri soldati nel combattere il terrorismo, aiutare i popoli oppressi, garantire la sicurezza e portare la pace nelle aree più difficili del pianeta”, sottolinea la seconda carica dello Stato.

“Il Paese – sottolinea Casellati – non dovrà mai dimenticare chi, per fedeltà alla Patria, ha sacrificato la propria vita in questa missione”.